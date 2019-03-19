Telegraph: наличие брата-близнеца негативно влияет на жизнь сестры

ЛОНДОН, 19 марта. /ТАСС/. Наличие брата-близнеца отрицательно сказывается не только на перспективах получения образования и дальнейшего трудоустройства девочек, но и на их семейной жизни. К такому выводу пришла группа американских ученых после проведенного ими исследования, о результатах которого сообщает газета The Daily Telegraph.

Специалисты из Северо-западного университета в Чикаго на протяжении 30 лет изучали данные более 13,5 тыс. близнецов, родившихся в период между 1967 и 1978 годами в Норвегии. Результаты показали, что шансы успешного получения среднего образования были на 15,2% ниже у женщин, имеющих брата-близнеца, чем у тех женщин, которые имели сестру-близняшку. Более того, вероятность окончания высшего учебного заведения у них также была на 3,9% меньше. Ученые обнаружили, что женщины, у которых был брат-близнец, на 11,7% реже связывали себя узами брака и на 5,8% реже рожали детей чем те, кто имел сестру-близняшку. Размер заработной платы у них также был на 8,6% ниже.

В качестве основной причины подобного явления эксперты назвали влияние биологических факторов на формирование детей еще в утробе матери. В частности, ключевую роль, по их мнению, играет воздействие на плод такого гормона, как тестостерон.

"Наше исследование свидетельствует о влиянии биологических факторов на половые различия",- отметил один из авторов исследования Дэвид Фиглио. "Мы не говорим о том, что подвергшиеся воздействию гормона женщины обязательно больше похожи на мужчин, однако наши результаты подтверждают, что пассивное воздействие пренатального (внутриутробного) тестостерона сказывается на перспективах получения образования и трудоустройства женщин, а также изменяет их показатели фертильности [способности к деторождению]", - заключил он.

Ранее британские ученые выяснили, что тестостерон может оказывать определенное влияние не только на социальные перспективы человека, но и на его биологические процессы, в отдельных случаях даже приводя к развитию различных заболеваний. В частности, у мужчин с высоким уровнем данного гормона в пожилом возрасте отмечается повышенный риск возникновения рака предстательной железы. Таким образом, повышенное содержание тесторона в крови ведет к возможному сокращению продолжительности жизни, полагают медики.