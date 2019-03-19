Жители Пекина за последнее десятилетие стали трудиться на час дольше

ПЕКИН, 19 марта. /ТАСС/. Средняя продолжительность рабочего дня в китайской столице увеличилась за последние 10 лет с 7 часов 42 минуты до 8 часов 34 минут. Такие данные обнародовало пекинское подразделение Государственного статистического управления КНР.

В проведенном им исследовании приняли участие 4238 человек, мужчины и женщины, работающие на 1,7 тыс. предприятиях страны. Их поделили на три возрастные группы: молодежь в возрасте от 15 до 39 лет, люди в возрасте от 40 до 64 лет и пожилые работники. Выяснилось, что представители первой группы в среднем тратят на работу порядка 10 часов в день, второй - 8 часов 15 минут, остальные заняты на работе по 5 часов 48 минут.

По словам сотрудника Народного университета Китая (Пекин) Ян Хуншаня, специализирующегося на управлении городским пространством, "с развитием рыночной экономики все больше специалистов съезжается в Пекин на работу". "В то же время усиливающаяся конкуренция в обществе побуждает людей трудиться не только усерднее, но и сверхурочно", - приводит во вторник слова Хуншаня газета China Daily.

Эксперты пекинского подразделения статистического управления проанализировали также досуг жителей столицы. Из полученных результатов следует, что около 1,5 часов пекинцы ежедневно тратят на домашние дела. При этом молодежь готова уделить уборке, стирке и приготовлению пищи лишь около 38 минут в день, поколение постарше - от 1,5 до 2 часов. Зато на "блуждание" в интернете среднестатистический житель Пекина готов тратить по три часа в день.

Такое распределение времени, как предупреждают аналитики, не способствует укреплению семейных уз и воспитанию подрастающего поколения. Как заявил заместитель директора Китайского исследовательского центра по вопросам старения Дан Цзюньу, слова которого цитирует China Daily, "все больше молодых пар заняты работой и не способны выделить достаточно времени на заботу о детях". "В этой ситуации возрастает спрос на услуги нянь, но такой сервис пока недостаточно развит в китайской столице. Последнее негативно сказывается на планах увеличения семьи", - указал он.

Впервые исследование о продолжительности рабочего дня в Пекине было проведено в 2008 году.