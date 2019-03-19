Одним из победителей конкурса "Лидеры России" стала представитель правительства Москвы

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Заместитель руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Кристина Волконицкая стала одним из победителей конкурс "Лидеры России", финал которого состоялся в Сочи с 13 по 17 марта. Об этом сообщили в пресс-службе департамента.

"Кристина Волконицкая, заместитель руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы стала победителем конкурса "Лидеры России", финал которого проходил в Сочи с 13 по 17 марта", - говорится в сообщении.

В заключительном этапе конкурса управленцев "Лидеры России" 2018-2019 годов приняли участие 300 финалистов. Победителями были признаны 104 конкурсанта. Церемония закрытия финала конкурса состоялась 17 марта. Финалисты конкурса получат гранты, которые помогут повысить квалификацию на программах для управленцев. Победителей ждет один год личных карьерных консультаций от топ-менеджеров крупнейших компаний и государственных деятелей.

"Победа в конкурсе "Лидеры России" имеет для меня высокую ценность из-за сложности ее достижения. <...> Отдельно хочу отметить, что именно работа в правительстве Москвы во многом помогла мне показать столь высокие результаты. Задания полуфинала и финала были очень близки к тем проблемным вопросам, которые мои коллеги и я ежедневно решаем в своей работе. Поэтому я очень благодарна той школе, которую прохожу, и, безусловно, команде, департамента, которая за счет своей сплоченности и профессионализма делает это обучение максимально эффективным", - приводит пресс-служба слова Волконицкой.

История конкурса

"Лидеры России" является флагманским проектом платформы "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития одноименной платформы была создана автономная некоммерческая организация "Россия - страна возможностей".

Первый конкурс "Лидеры России" стартовал в октябре 2017 года, заявки на участие в нем подали почти 200 тыс. человек. Финальный этап прошел 7-11 февраля 2018 года на площадке образовательного центра "Сириус" в Сочи. Победителями тогда стали 103 человека. При этом в программу наставничества вошли 140 участников, включая 37 финалистов.

Назначения получили более 80 участников первого конкурса, из них двое стали губернаторами, а четверо - заместителями федеральных министров.