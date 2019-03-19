Чайка пообещал представить правительству предложения по снижению нагрузки на бизнес

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России представит правительству свои предложения по снижению нагрузки на бизнес. Об этом заявил во вторник генпрокурор России Юрий Чайка на расширенной коллегии надзорного ведомства.

В ближайшее время, напомнил он, по поручению президента предстоят масштабные мероприятия по пересмотру всей нормативной базы, устанавливающей обязательные для бизнеса требования, и ее глобальному сокращению.

"Полагаю, что этот наш многолетний опыт будет востребован. Мы представим в правительство свои предложения по совершенствованию законодательства", - сказал Чайка.

Он отметил, что прокуроры уже давно вовлечены в аналогичную по содержанию работу. "Только за прошлый год по нашим протестам отменено почти 27 тыс. незаконных правовых актов, затрагивающих интересы предпринимателей", - сказал генпрокурор.