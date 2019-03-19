Прокуроры направили иски на 500 млн рублей об изъятии имущества чиновников в 2018 году

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Российские прокуроры направили в прошлом году в суды иски с требованием изъять незаконно нажитое имущество чиновников на 500 млн рублей. Об этом сообщил генпрокурор РФ Юрий Чайка на расширенном заседании коллегии надзорного ведомства.

"В суды нами направлены иски на сумму 500 млн рублей с требованием его изъятия и обращения в доход государства. Более половины из них уже рассмотрено и удовлетворено, в результате чиновники лишились незаконно приобретенной недвижимости, транспортных средств", - сказал Чайка.

Он отметил, что в прошлом году число поступивших в прокуратуру материалов, указывающих на то, что имущество приобретено на неподтвержденные доходы, возросло на четверть. "Необходимо взыскательно оценивать работу кадровых подразделений, которые зачастую поверхностно анализируют сведения о доходах и расходах, не проводят соответствующие процедуры", - сказал генпрокурор. В прошлом году было организовано 408 таких мероприятий.

С августа 2018 года на прокуроров также возложены полномочия по контролю за расходами бывших служащих, в отношении которых проверки не завершены в связи с их увольнением. "И хотя такие материалы уже начали поступать прокурорам следует проверить в поднадзорных организациях все незавершенные производства, обеспечить их направление в ваш адрес", - поручил Чайка.

Генпрокурор поручил подчиненным продолжить взаимодействие с МВД, ФСБ и Следственным комитетом в вопросах противодействия коррупции. По его словам, в прошлом году отмечается рост выявленных преступлений коррупционной направленности на 3% (30,5 тыс.), раскрытых фактов взяточничества, деяний, совершенных организованными группами и преступными сообществами, в крупном и особо крупном размерах. Кроме того, прокурорами выявлено 74 тыс. нарушений в сфере соблюдения государственными и муниципальными служащими установленных запретов и ограничений, что составляет почти треть от всех коррупционной направленности.