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Чайка потребовал проверить исполнение закона о декриминализации ст. 282 УК РФ

Согласно частичной декриминализации этой статьи, вместо уголовной наступает административная ответственность в случае, если правонарушение не совершается повторно в течение года

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Прокуроры проверят исполнение закона о частичной декриминализации статьи 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"). Об этом сообщил генпрокурор РФ Юрий Чайка на расширенном заседании коллегии надзорного ведомства по итогам 2018 года.

"В связи с частичной декриминализацией ст. 282 УК РФ прокурорам необходимо проверить обоснованность квалификации по расследуемым делам данной категории, законность их прекращения и возбуждения по ним административных производств", - сказал он.

Согласно частичной декриминализации этой статьи, ее первая часть переводится в КоАП РФ - вместо уголовной наступает административная ответственность, но если подобное правонарушение в течение года совершается повторно, сохраняется уголовная ответственность.

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Чайка, Юрий ЯковлевичРоссия
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