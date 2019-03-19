Чайка: жестокое обращение с осужденными вызвано непрозрачностью пенитенциарной системы

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Генпрокурор России Юрий Чайка считает необходимым осуществлять жесткий контроль за устранением нарушений в местах лишения свободы после недавних случаев избиений осужденных. Во вторник на расширенной коллегии Генпрокуратуры он сообщил, что вопрос соблюдения прав арестованных и осужденных граждан "назрел давно".

"Несмотря на принимаемые меры, кардинального улучшения ситуации в системе исполнения наказаний не наступило, - считает Чайка. - Более того, минувший год отмечен вопиющими случаями жестокого избиения сотрудниками ФСИН арестованных и осужденных". По его словам, выезжавшие в регионы комиссии Генпрокуратуры установили многочисленные факты неправомерного наложения взысканий на лишенных свободы лиц, применения в отношении них спецсредств, причинения им физических и нравственных страданий.

"Основная причина всех этих безобразий - недостаточная открытость пенитенциарной системы и круговая порука, порожденные неэффективным ведомственным контролем", - заявил Чайка.

Для улучшения состояния законности, сообщил он, Генпрокуратура предлагает, в частности, расширение полномочий общественных наблюдательных комиссий (ОНК).

"Разумеется, должен быть установлен жесткий контроль за устранением всех отмеченных и других выявленных вами нарушений", - заявил Чайка прокурорам. По его словам, этим вопросам будет посвящено отдельное заседание коллегии Генпрокуратуры, которое пройдет через месяц.