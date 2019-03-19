Акция "Диктант Победы" 7 мая охватит все регионы России

1418 дней: что нужно помнить о Великой Отечественной войне О причинах и последствиях крупнейшего военного конфликта, а также воспоминания его участников — в материале ТАСС

"Диктант Победы" - большой проект, который Российское историческое общество совместно с партией "Единая Россия" и ее проектом "Историческая память, а также Российским военно- историческим обществом, который мы первый раз проведем в этом году 7 мая. Это будет викторина, направленная на проверку знаний и пробуждения интереса к тем или иным сюжетам из истории Великой Отечественной войны", - сказал он.

По словам Могилевского, акция "Диктант Победы" рассчитана на людей разного возраста и охватит все регионы страны. "Она пройдет во всех региональных центрах России, городах с населением свыше 500 тыс. человек, а также городах-героях и городах воинской славы. Круг участников ожидается широкий, мы будем приглашать всех. Площадки в каждом регионе будут определяться по факту, мы исходим из того, что это в первую очередь будут вузы, где есть помещения для одновременного нахождения большого количества людей", - отметил директор фонда.

Предполагается, что вопросы диктанта охватят все основные периоды войны.

"Вопросы будут затрагивать всю историю Великой Отечественной войны, их будет 30, которые позволят, с одной стороны, понять уровень знаний, а с другой стороны, поскольку эти вопросы развернутые и содержат в себе информацию, то сами по себе будут распространять определенные исторические факты и пробуждать интерес. Там будет и несколько сложных вопросов, на которые, думаю, мало кто сможет ответить, но это позволит определить победителей. Вопросы будут едиными для всей страны", - отметил Могилевский.

Он добавил, что итоги "Диктанта Победы" планируется подвести к Дню России, 12 июня.