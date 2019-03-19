Врачам в Башкирии выплатят премии за впервые выявленные злокачественные новообразования

УФА, 19 марта. /ТАСС/. Врачи в Башкирии будут получать единовременную денежную выплату более 5 тыс. 700 рублей за каждый впервые выявленный на ранних стадиях случай злокачественного новообразования. Выплаты начнутся с 1 июля 2019 года, проект указа главы региона размещен на сайте минздрава республики.

"Установить с 1 июля 2019 года единовременные денежные выплаты в размере 5748 рублей отдельным категориям медицинских работников амбулаторно-поликлинического звена медицинских организаций за каждый впервые выявленный случай злокачественного новообразования на ранних стадиях (I и II стадии) у жителей республики, подтвержденный врачом-онкологом", - говорится в документе.

Согласно документу, правительству Башкирии предстоит определить источники финансирования расходов, связанных с реализацией указа и утвердить порядок и условия предоставления единовременных выплат медработникам.

По данным регионального Минздрава, среди основных причин смертности в Башкирии являются новообразования - 14,6%. За пять лет этот показатель вырос почти на 23%. Чаще всего люди умирают от злокачественного образования в легких, молочной и поджелудочной железах, кишечнике, желудке.