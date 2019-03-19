Путин уверен, что люди всегда поймут власть, если с ними вести честный диалог

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает недопустимым принятие популистских, неработающих законов, как это было в 90-х годах прошлого века. Глава государства призвал вести честный диалог с гражданами, объясняя причины принятия непопулярных решений.

"Очень часто можно услышать, что такое-то требование закона по экономическим, финансовым, всяким другим соображениям исполнить невозможно. Такое бывает, но это значит, что в том числе и Генеральная прокуратура должна обобщать все имеющиеся подобные моменты в жизни общества, выходить с предложениями в правительство, в администрацию президента, в Федеральное собрание и показывать, что такая-то норма не работает, или невозможно ее исполнить", - заявил глава государства, выступая на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ. По его словам, подобных случаях "президент, правительство, Федеральное собрание публично должны менять эту норму закона или отменять".

Он пояснил: "Иначе у нас получится так, как было в 90-х годах новейшей истории - принималось огромное количество приятных для уха обывателей нормативных актов и более половины не могло быть исполнено в силу очень тяжелого финансового и экономического положения в стране". "Что это означало? Надувательство людей, просто обман! Принимали законы, зная, что они никогда не будут исполнены, навешивали огромное количество льгот, понимая, что бюджет не в состоянии реализовать эти решения", - подчеркнул Путин.

Президент убежден: "Мы ни в коем случае не можем возвращаться к такой практике. Если нужно принимать так называемые непопулярные, но необходимые решения, значит, нужно выходить к людям, ясно, публично излагать свою позицию и на основе честного диалога с гражданами принимать соответствующие решения". "Да, люди у нас с разным образованием, с разным уровнем подготовки, но если вести честный диалог, люди всегда поймут, поэтому нужно все уровни власти, в том числе и региональные, побуждать к такому поведению, к такому стилю работы", - указал Путин. По его мнению, "в этом смысле на Генпрокуратуре большая ответственность".

Президент поручил прокуратуре собирать соответствующую информацию о применении законодательства, обобщать ее и выходить с необходимыми предложениями по совершенствованию нормативной практики. "Прокуратура - это не правительство, это не Министерство экономического развития, это не Министерство труда и она не должна никогда руководствоваться соображениями экономической, социальной или тем более политической целесообразности", - отметил Путин.

Говоря о новшествах в законодательной базе, касающейся экологии, Путин признал, что данные решения ранее откладывались, "имея в виду непростые условия в экономике, настойчивые требования и просьбы бизнеса". "Сейчас мы с 1 января 2019 года перешли к внедрению так называемых новейших наиболее доступных технологий, первые 300 предприятий должны начать работать по этим правилам, а потом, с 2022 года и другие предприятия к этой категории должны подключиться", - напомнил президент.