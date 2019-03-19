Генпрокурор предложил наказывать рублем чиновников за неоплату по госконтрактам

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Генеральный прокурор России Юрий Чайка во вторник на расширенной коллегии ведомства предложил чаще наказывать чиновников выплатами компенсаций за несвоевременную оплату по госконтрактам.

Он напомнил, что по поручению президента одним из направлений работы прокуроров в сфере защиты бизнеса стало устранение нарушений при оплате заказчиками обязательств по госконтрактам.

"В прошлом году принятыми мерами погашены долги (перед предпринимателями по исполненным государственным и муниципальным контрактам - прим. ТАСС) на сумму 35 млрд рублей", - сказал Чайка. - Эта деятельность прокуроров очень важна для бизнеса, конкретных работников, их семей. Хотя, безусловно, авторитет власти не растет от того, что, например, работы по ремонту дорог общего пользования оплачивались лишь под нажимом прокурора".

В связи с этим он считает необходимым "шире использовать практику предъявления регрессных исков (по взысканию выплаченных из бюджетов неустоек по контрактам с предпринимателями - прим. ТАСС) виновным должностным лицам". "Иначе мы десятилетие будем разбираться с этими долгами", - отметил Чайка.