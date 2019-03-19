Минздрав заменил формулировку "неправильное питание" в стратегии ЗОЖ

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Минздрав России заменил формулировку "неправильное питание" на "нерациональное питание" в разрабатываемой стратегии формирования здорового образа жизни (ЗОЖ). Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава России.

Ранее агентство RNS сообщало, что новый вариант стратегии формирования здорового образа жизни Минздрава не содержит формулировки "неправильное питание", вместо нее используется понятие "нерациональное питание". В документе Минздрава РФ приводится ссылка на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), согласно которым основной причиной развития ожирения и артериальной гипертензии является нерациональное питание, прежде всего, высокий уровень потребления сахара, насыщенных жирных кислот и соли. В первоначальной редакции стратегии ЗОЖ отмечалось, что "основной причиной развития ожирения и артериальной гипертензии является неправильное питание, прежде всего, высокий уровень потребления сахара, насыщенных жирных кислот и соли".

"Замена понятия "неправильное питание" на понятие "нерациональное питание" - юридико-техническая правка, которая направлена на гармонизацию используемых в законодательстве РФ понятий, означающих по сути одно и тоже. С этой точки зрения использование понятия "нерациональное" является более юридически верным", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Уточняется, что стратегия ЗОЖ находится на межведомственном согласовании.

Разработку нормативных и правовых актов по борьбе с употреблением табака, антиалкогольной политике, а также стратегию здорового образа жизни Минздрав России осуществляет в рамках реализации федерального проекта "Укрепление общественного здоровья", включенного в национальный проект "Демография". В соответствии с планом, нормативные документы ведомство должен разработать до конца 2019 года.

Федеральный проект "Укрепление общественного здоровья"

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем проекта - глава Минтруда Максим Топилин.

Федеральный проект "Укрепление общественного здоровья" предполагает формирование создание системы мотивации россиян к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек. Разработку и проведение информационной кампании по укреплению общественного здоровья поручено Минздраву России. В рамках реализации федерального проекта планируется также разработка и внедрение программ укрепления здоровья на рабочем месте, а также формирование групп сопровождения здоровья.