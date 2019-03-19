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Встреча Путина с победителями конкурса "Лидеры России". Видеотрансляция

Финал конкурса завершился 17 марта в Сочи

ТАСС/Ruptly

Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с будущими руководителями - победителями конкурса "Лидеры России".

Второй конкурс "Лидеры России" стартовал 10 октября 2018 года. Более 227 тыс. человек подали заявки для регистрации. В этом году конкурс впервые стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран.

В очные полуфиналы прошли более 3,3 тыс. человек, в том числе 18 участников из-за рубежа, которые представляли Азербайджан, Белоруссию, Казахстан и Украину.

Финал "Лидеров России" завершился 17 марта в Сочи, финалисты получили гранты на повышение квалификации. Также они имеют уникальную возможность получить наставника из числа высших должностных лиц субъектов РФ, руководителей крупных компаний и общественных организаций, представителей руководства администрации президента РФ, депутатов Госдумы и членов Совета Федерации, напомнили в Кремле.

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