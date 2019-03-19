Москалькова просит Денисову обеспечить Вышинскому нормальные условия в киевском СИЗО

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила обращение украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой с просьбой обеспечить главному редактору "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому нормальные условия содержания в СИЗО в Киеве в соответствии с международными стандартами.

По информации Москальковой, Вышинский этапирован в Лукьяновское СИЗО Киева, в его камере нет электричества, освещения, у него нет постельных принадлежностей.

"В этой связи прошу Вас, уважаемая Людмила Леонтьевна, оказать содействие в обеспечении условий содержания под стражей Вышинского в соответствии с общепризнанными международными стандартами", - говорится в письме, с которым ознакомился ТАСС.

Вышинского доставили в киевское СИЗО 14 марта. Как отмечается в письме Москальковой, ему не выдали матрас и другие постельные принадлежности, за исключением простыни. Такая ситуация пагубно отражается на здоровье заключенного, отмечает Москалькова.

Служба безопасности Украины задержала Вышинского 15 мая 2018 года, ему было предъявлено обвинение в государственной измене и в незаконном обороте оружия. Херсонский городской суд 17 мая арестовал его на два месяца, эта мера пресечения несколько раз продлевалась. До 14 марта журналист содержался в СИЗО Херсона. Ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.

Генеральная прокуратура Украины 14 января сообщила о завершении досудебного расследования по делу и предоставила защите доступ к материалам. В прокуратуре также заявили, что дело будет рассматриваться в суде Киева. Подготовительное заседание Подольского районного суда Киева по делу главреда "РИА Новости Украина" назначено на 26 марта.