Финалистами конкурса разработчиков беспилотников Up Great "Зимний город" стали пять команд

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Финалистами технологического конкурса Up Great "Зимний город", участники которого создают беспилотные автомобили для движения в условиях городской среды в зимнее время, стали пять команд. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Российской венчурной компании (РВК), выступающей организатором соревнований вместе с фондом "Сколково" и Агентством стратегических инициатив (АСИ).

"На полигоне "НАМИ" завершились первые в России испытания беспилотных автомобилей в экстремальных климатических условиях. По итогам квалификации в финал конкурса Up Great "Зимний город" вышли пять команд, которые успешно выполнили как минимум четыре задания из восьми: НГТУ (Нижегородский государственный технический университет), BaseTrack (ООО "Бейстрек Рус", Москва), Зимний город МАДИ (Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет), StarLine (НПО "СтарЛайн", Санкт-Петербург), АВТО-РТК (объединенная команда Научно-конструкторского бюро вычислительных систем и компании "Бортовые интеллектуальные системы" из Таганрога, ЮФУ и ЮЗГУ)", - говорится в сообщении.

Квалификационный этап конкурса прошел с 26 февраля по 5 марта на полигоне Центра испытаний "НАМИ" (полигон Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института) в Подмосковье, в испытаниях беспилотных автомобилей приняли участие 11 команд со всей России. Транспорт оценивался в условиях, имитирующих условия реальной городской среды. Среди них - пробки, сложные погодные условия, нечеткая дорожная разметка, низкая видимость дорожных знаков, наледь и снежные заносы, а также движение пешеходов.

"Зимний город" - это не конкурс транспортных средств, это соревнование интеллектуальных ресурсов команд, сложнейших технологий машинного зрения, алгоритмов распознавания и обработки сигналов. С заданиями квалификационного этапа успешно справилась половина участников, но убежден, в Up Great нет проигравших <...> Все команды продемонстрировали высокий уровень подготовки и продолжат доработку своих технических решений, а мы окажем им необходимую поддержку", - сказал генеральный директор Российской венчурной компании Александр Повалко, чьи слова приводит в сообщении пресс-служба РВК.

Финал конкурса состоится в декабре 2019 года, испытания пройдут в формате заезда на дистанцию 50 км, в конце которого победителей будет ждать приз - 175 млн рублей.

Как сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, компаниям, готовым к испытаниям беспилотников, планируется предоставлять грантовую поддержку. "Возможность грантового финансирования проектов предусмотрена в рамках деятельности Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Такая возможность направлена на снижение затрат отечественных разработчиков для вывода на дороги общего пользования беспилотных транспортных средств. При этом обязательным условием для вывода таких транспортных средств на дороги является проведение испытательной лабораторией оценки на предмет соответствия требованиям безопасности", - приводятся в сообщении слова Мантурова.

О технологических конкурсах Up Great

Up Great - крупнейшие по размеру призового фонда в России технологические конкурсы. Механика соревнований разработана по образцу престижных международных конкурсов XPrize, Darpa Grand Challenge и др. Участникам предлагается найти решения сложнейших технологических задач. Команда-победитель, преодолевшая мировой технологический барьер, получает крупный денежный приз - до 200 млн рублей.

В 2018 году стартовали три первых конкурса Up Great: "Зимний город", "Первый элемент. Воздух" и "Первый элемент. Земля". Оператор технологических конкурсов Up Great - РВК. Соорганизаторы - АСИ и Фонд "Сколково".