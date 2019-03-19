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Спасатели в Сочи объявили экстренное предупреждение из-за возможного схода лавин

Жителей и гостей города просят воздержаться от выхода в горы

СОЧИ, 19 марта. /ТАСС/. Спасатели ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю объявили экстренное предупреждение о лавиноопасности в горах выше 2 тыс. м с 19 по 22 марта. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ведомства.

"С 18:00 19 марта по 18:00 22 марта в горах Сочи выше 2 тыс. м сохраняется лавиноопасность. В горах выше 1 тыс. м над уровнем моря сохраняется слабая лавинная опасность", - говорится в сообщении пресс-службы.

Спасатели просят горожан и гостей курорта быть бдительными, принять все необходимые меры предосторожности, воздержаться от выхода в горы. В настоящее время в Сочи преимущественно солнечно, температура воздуха достигает 10 градусов тепла.

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РоссияКраснодарский край
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