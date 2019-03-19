СМИ: самого быстрого почтового голубя продали на аукционе за €1,25 млн

ЛОНДОН, 19 марта. /ТАСС/. Один из лучших почтовых голубей мира продан бельгийским торговым домом Pipa (сокращенно от Pigeon Paradise, "Голубиный рай") за рекордные €1,25 млн. Об этом сообщает вещательная корпорация Би-би-си.

Пятилетний голубь по кличке Армандо уже находится "на пенсии", но по-прежнему ценится за способность дать потомство. "В наших самых смелых мечтах мы не надеялись на такую сумму, - признался глава аукциона Николас Гизельбрехт. - Однако почтарь-рекордсмен вызвал огромный интерес в Китае, и именно представителю этой страны удалось в конце концов приобрести птицу". Новый владелец надеется именно на потомство голубя. Общая же сумма выручки на голубиных торгах превысила €2 млн.

В мире голубей, по словам Гизельбрехта, Армандо занимает такое же место, как "Льюис Хэмилтон в автогонках "Формула 1" или же Криштиану Роналду и Лионель Месси в футболе". Он неоднократный победитель различных голубиных соревнований и обладатель множества наград.

В 2013 году почтовый голубь по имени Болт, названный в честь ямайского бегуна, был продан на аукционе Pipa за $400 тыс. китайскому предпринимателю, который предпочел остаться неназванным. Во время торгов был установлен и другой мировой рекорд, касающийся общей выручки - 530 птиц были проданы за $5,58 млн. Причем представители Китая приобрели девять из 10 самых дорогих голубей и хотят использовать "почтальонов" в целях селекции. Сейчас почтовых голубей разводят для участия в соревнованиях. Ценность той или иной породы определяется способностью за короткий промежуток времени преодолевать значительные расстояния и непременно возвращаться в голубятню.