В Москве отключат художественную подсветку Кремля и более 2 тыс. объектов в "Час Земли"

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Архитектурно-художественная подсветка более 2 тыс. объектов в Москве, включая Кремль, Храм Христа Спасителя, стадион "Лужники", будет отключена в рамках международной экологической акции "Час Земли" 30 марта, говорится в сообщении комплекса городского хозяйства Москвы во вторник.

"Ровно на час, с 20:30 до 21:30, в Москве будет отключена архитектурно-художественная подсветка более 2 тыс. объектов. Мы предлагаем присоединиться к акции всем москвичам и отключить свет дома - в знак солидарности с движением по сохранению природных ресурсов планеты", - передает пресс-служба комплекса слова заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

Количество зданий и сооружений, у которых в ходе акции "Час Земли" отключается подсветка в столице, растет с каждым годом: с 60 объектов в 2011 году до 1938 в 2018 году. В 2019 году планируется отключить подсветку 2155 зданий и сооружений.

Традиционно на час гаснет подсветка архитектурного ансамбля Московского Кремля, Храма Христа Спасителя, стадиона "Лужники", Большого театра, зданий Госдумы и Совета Федерации, Останкинской башни. В списке объектов, которые присоединятся к акции "Час Земли", здания на улицах Новый Арбат и Тверская, гостиницы и вокзалы, парк "Зарядье", павильоны ВДНХ.

"Зарядье" станет основной площадкой акции в 2019 году: здесь представители комплекса городского хозяйства и "Всемирного фонда дикой природы" (WWF) России ровно на час выключат символический рубильник, погасив декоративную подсветку столичных достопримечательностей. "Впервые будут отключены более 230 установок архитектурно-художественной подсветки, созданных в 2018 году. Среди знаковых объектов я бы назвал Белорусский вокзал, Китайгородскую стену, объекты на набережных Москвы-реки, МХАТ имени Горького, Московский театр на Таганке", - подчеркнул Бирюков.

Международная экологическая акция "Час Земли" проводится в Москве с 2009 года правительством города совместно с WWF России. Впервые акция прошла в 2007 году в Австралии, а уже на следующий год к ней присоединились 35 стран мира. Сегодня акция объединяет 2 млрд людей в 188 странах мира. Организаторы крупнейшего международного экологического события призывают отключить электричество всего на час, чтобы привлечь внимание к проблемам изменения климата, негативного воздействия производств на окружающую среду, а также экономии природных ресурсов. В российской столице акция проводится ежегодно с 2009 года правительством Москвы совместно с WWF России.