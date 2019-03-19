Комитет Госдумы направит запрос в Минкомсвязь из-за "деструктивной повестки" на ТВ

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи направит запрос в Минкомсвязь, касающийся редакционной политики телеканалов, заполняющих, по мнению депутатов, эфир "деструктивной повесткой". Проект соответствующего протокольного поручения палата поддержала на заседании во вторник.

Согласно тексту, комитет запросит у министерства информацию о мерах, "предпринимаемых по вышеуказанным вопросам". В тексте поручения депутаты обращают внимание на то, что "существенную долю эфирного времени занимают развлекательные шоу, не отражающие реальную картину происходящего в стране, а зачастую реализующие деструктивную повестку". Авторы текста уточняют, что речь идет о демонстрации негативных примеров "асоциального поведения, ущемления прав граждан". "Кроме того, сегодня в условиях ведения против Российской Федерации информационной войны имеются примеры предоставления эфирного времени для реализации прямой антироссийской пропаганды", - говорится в документе.

При этом, продолжают депутаты, телеканалы не уделяют должного внимания освещению реализации национальных проектов, а исторические события трактуются вольно или вообще пересматриваются. "Недостаточность популяризации ярких примеров патриотизма и достойного служения Отечеству постепенно приводит к разрушению культурного кода нации и ставит под угрозу национальную идентичность и суверенитет РФ в долгосрочной перспективе", - сказано в тексте.