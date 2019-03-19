Москалькова вылетает в Киев, чтобы принять участие в судебном заседании по делу Вышинского

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во вторник вылетит в Киев, чтобы принять участие в судебном заседании по делу главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе омбудсмена.

"Татьяна Москалькова сегодня вылетает в Киев, чтобы завтра принять участие в судебном заседании по делу Вышинского", - сказал представитель пресс-службы.

Также уполномоченный планирует проверить условия содержания Вышинского в киевском СИЗО.

Ранее Москалькова направила обращение украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой с просьбой обеспечить Вышинскому нормальные условия содержания в Лукьяновском СИЗО в соответствии с международными стандартами. Москалькова отмечает, что, по информации адвоката, в камере Вышинского нет электричества, ему не дали матрас и другие постельные принадлежности, кроме простыни.

Москалькова в начале марта встречалась с Денисовой в Женеве и сообщила, что хотела бы присутствовать на судебном заседании в Киеве. По словам Москальковой, украинский омбудсмен к этому вопросу отнеслась "доброжелательно".