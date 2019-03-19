Патриарх Кирилл и мэр Москвы Собянин рассказали школьникам о ценности книг

МОСКВА. 19 марта./ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и мэр Москвы Сергей Собянин во вторник приняли участие в праздничном мероприятии в зале церковных соборов храма Христа Спасителя, посвященного Дню православной книги.

Обращаясь к участникам праздника, среди которых были школьники, воспитанники кадетских учреждений, слушатели воскресных школ, дети из многодетных семей и другие, патриарх отметил, что к настоящему времени книга получила новый формат - электронный, однако она не потеряла своей значимости.

"Сегодня книга становится не только печатной, но и электронной. В конце концов, носитель вторичен. Носители менялись и в древности - от пергамента до папирусов, бумаги. А вот смысл книги - того, что несет мысли, информацию и то, что передается посредством письменного слова, - сохраняется в веках. И сегодня не меньше чем в древности мы нуждаемся в написанном слове, которое знакомит нас с мудростью, с опытом других людей и которое формирует наш духовный интеллектуальный мир", - сказал предстоятель.

Сергей Собянин отметил, что первые православные печатные книги стали основой становления славянской и российской цивилизации. "Наше государство во многом обязано первым напечатанным книгам. Более того, вся наша цивилизация обязана во многом печатным книгам. Если бы не было книги, думаю, что <...> никаких космических кораблей и замечательных машин, и великолепных зданий не было бы, потому что книга дала огромное ускорение цивилизации и развитию знаний", - сказал он. Мэр отметил, что не представляет своей жизни без книги.

"Со школьного возраста и заканчивая сегодняшним днем, книга постоянно рядом со мной. Я плохо себе представляю их без книги. И как любой человек, она открывает ему мир, знания, друзей, и делает в конечном счете из нас людей, человека с большой буквы", - сказал Собянин.

Кроме того, он поздравил патриарха с годовщиной присвоения ему статуса епископа. "Вы делаете столько много для нашей страны, для нашего города, для каждого человека, который находится в этом зале. От вас исходит сострадание, добро. Хотел пожелать вам добра, счастья, здоровья!" - обратился мэр Москвы к патриарху. Приглашенным участникам праздника - школьникам, слушателям воскресенье школ, учащимся кадетских учреждений и другим - мэр и патриарх вручили подарочные наборы книг.