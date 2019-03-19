Объем размещенных во Владимирской области отходов за год увеличился почти в 1,5 раза

ВЛАДИМИР, 19 марта. /ТАСС/. Объем мусора, размещенного на свалках и полигонах Владимирской области в 2018 году, почти в 1,5 раза превысил показатели 2017 года. Увеличение мусора связано с его ввозом из других регионов, сообщили ТАСС в межрегиональном управлении Росприроднадзора по Владимирской и Ивановской областям.

Ранее администрация области перенесла срок перехода на новую систему обращения с отходами на 1 января 2020 года, чтобы до 1 марта 2019 года утвердить план по работе с региональным оператором и актуализировать территориальную схему, которая сейчас предусматривает ввоз мусора из соседних регионов. 2 февраля члены экологического совета при губернаторе рекомендовали полностью исключить из схемы возможность ввоза ТБО из Москвы и Московской области, после чего губернатор Владимир Сипягин распорядился исключить из территориальной схемы возможность ввоза мусора из других регионов.

"Количество отходов, размещенных на объектах размещения отходов Владимирской области, составило за 2018 год 1,4 млн тонн, за 2017 год - 0,97 млн тонн <…> По итогам отчетной кампании за 2018 год по представлению сведений в рамках статистической отчетности по форме видно увеличение объема отходов за счет движения потоков отходов из других субъектов", - сообщили в управлении.

Из каких регионов осуществляется ввоз отходов в регион, в ведомстве не уточнили, отметив, что предоставление таких данных в Росприроднадзор не предусмотрено законом.

"В рамках действующего законодательства не предусмотрено представление природопользователями договоров на прием отходов, а также информации об объемах отходов, транспортируемых на территорию Владимирской области из других субъектов Российской Федерации. Также в регионе отсутствуют заключенные межрегиональные соглашения, регулирующие ввоз/вывоз отходов региона", - пояснили в управлении.

Уточняется, что всего на территории Владимирской области в 2018 году было образовано 1,3 млн тонн отходов. По данным управления Росприроднадзора, вместимость трех из 11 зарегистрированных объектов размещения отходов практически исчерпана.