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Трехмесячных медвежат Новосибирского зоопарка впервые показали посетителям

Прогулка медвежьего семейства — в галерее ТАСС
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Описание
© Кирилл Кухмарь/ТАСС
© Кирилл Кухмарь/ТАСС
© Кирилл Кухмарь/ТАСС
© Кирилл Кухмарь/ТАСС
© Кирилл Кухмарь/ТАСС
© Кирилл Кухмарь/ТАСС
© Кирилл Кухмарь/ТАСС
© Кирилл Кухмарь/ТАСС
© Кирилл Кухмарь/ТАСС
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

19 марта белая медведица Герда из Новосибирского зоопарка им. Р.А. Шило начала выводить на прогулки свое потомство.

Медвежата родились у белых медведей Кая и Герды 11 декабря 2018 года. На прошлой неделе они пытались выбраться на улицу, но мать возвращала их обратно в логово, сообщается на официальном сайте зоопарка.

Сейчас семейство проводит на улице немного времени, но с каждым днем продолжительность будет увеличиваться.

Возле вольера убрали снег и оградительные ленты, чтобы обеспечить всем желающим доступ к наблюдению. 

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