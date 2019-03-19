Два комплекса переработки пластика построят в Ингушетии в 2019 году

МАГАС, 19 марта. /ТАСС/. Власти Ингушетии планируют до конца 2019 года создать в республике два комплекса по переработке бутылок и твердого пластика, сообщил во вторник глава республики Юнус-Бек Евкуров в послании Народному Собранию региона.

"В текущем году планируется создание мусоросортировочного комплекса и двух комплексов по переработке бутылок и твердого пластика", - сказал Евкуров.

По его словам, также до конца года планируется ликвидировать две мусорные свалки.

"В рамках исполнения майского указа президента РФ Владимира Путина в текущем году планируется ликвидация свалок в городе Назрани и сельском поселении Нестеровское", - сказал Евкуров.

По данным Минэкологии региона, первый в Ингушетии комплекс по сортировке и переработке твердых бытовых отходов был построен в 2017 году, его мощность - 450 тыс. куб. м мусора в год.

По информации правительства республики, за 2015 и 2016 годы в республике ликвидировано около 120 крупных и мелких свалок. На данный момент в регионе 19 свалок, в том числе самые крупные - в Сунже, Назрани, Малгобеке и Карабулаке. Все они законсервированы.