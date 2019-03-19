В Калининграде почтили память и вспомнили подвиги моряков-подводников

КАЛИНИНГРАД, 19 марта. /ТАСС/. Митинг у музейной подводной лодки Б-413, ошвартованной у набережной Петра Великого на реке Преголе, открыл в Калининграде торжественно-памятные мероприятия в честь отмечаемого во вторник Дня моряка-подводника, сообщила пресс-служба Балтийского флота.

Б-413 - советская дизель-электрическая подводная лодка проекта 641. С 1969 по 1999 субмарина несла боевую службу в составе Северного и Балтийского флотов, неоднократно совершала дальние походы в Атлантический океан и Средиземное море. Сегодня это уникальный плавучий экспонат Музея Мирового океана, единственная в стране и одна из немногих в мире субмарин, относящихся к доатомному периоду подводного флота. Лодка сохранена в первозданном виде, в образцовом состоянии Б-413 поддерживает экипаж, в составе которого немало бывших подводников.

"Представители командования флота, ветераны-подводники, для которых субмарина является местом памятных встреч, экипаж музейной подлодки приняли участие в митинге и торжественном подъеме государственного флага России, а затем прошлись по боевым постам и отсекам Б-413", - рассказали в пресс-службе.

В этот же день состоялось возложение цветов к памятнику Герою Советского Союза асу-подводнику Александру Маринеско, что установлен на набережной Нижнего озера в центре Калининграда. Ветераны подводного флота напомнили курсантам филиала Военно-морской академии, участвовавшим в церемонии, что экипаж под командованием капитана 3-го ранга Маринеско 30 января 1945 года потопил в южной части Балтийского моря тремя торпедами германский лайнер "Вильгельм Густлоф" водоизмещением почти 25,5 тыс. тонн. На нем находились около 100 экипажей подлодок, готовых продолжить войну на море. Эта атака по праву вошла в историю как "атака века".

В филиале Военно-морской академии почтили память выпускников, погибших во время трагедий на подводных лодках "Курск" и "Комсомолец". Имена семерых офицеров, не вернувшихся уже в мирное время из походов, высечены на мемориальных плитах, к которым были возложены живые цветы

В пресс-службе подчеркнули, что для Балтийского флота День моряка-подводника имеет особое значение, ведь именно на Балтике зарождался подводный флот России. Сегодня в состав флота входит отдельный дивизион подводных лодок Ленинградской военно-морской базы, где также проходят торжественные мероприятия, чествование экипажей и военнослужащих, добившихся наибольших успехов в боевой подготовке.