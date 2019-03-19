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Папа Римский не принял отставку осужденного за сокрытие педофилии епископа

Понтифик при принятии такого решения сослался на презумпцию невиновности

ТАСС, 19 марта. Папа Римский Франциск не принял отставку архиепископа Лионского Филиппа Барбарена, приговоренного во Франции к шести месяцам условного заключения за сокрытие фактов педофилии в церкви. Об этом во вторник говорится заявлении, опубликованном на сайте католической церкви в Лионе.

"Сославшись на презумпцию невиновности, он [Папа Римский Франциск] не захотел принять отставку, - говорится в документе. - Он оставил мне свободу принять решение, которое кажется мне лучшим для жизни Лионской епархии. По его предложению,... я решил ненадолго оставить дела и передать руководство епархией главному викарию Иву Баумгартену". Как отмечается в заявлении, решение вступает в силу с 19 марта.

В начале марта исправительный суд Лиона приговорил одного из влиятельнейших кардиналов страны, архиепископа Лионского Филиппа Барбарена к шести месяцам тюрьмы условно за сокрытие информации о фактах педофилии в церкви и невмешательство. После вынесения приговора Барбарен заявил о своей отставке.

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Франциск (Папа Римский)ВатиканФранция
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