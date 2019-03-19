Папа Римский не принял отставку осужденного за сокрытие педофилии епископа

ТАСС, 19 марта. Папа Римский Франциск не принял отставку архиепископа Лионского Филиппа Барбарена, приговоренного во Франции к шести месяцам условного заключения за сокрытие фактов педофилии в церкви. Об этом во вторник говорится заявлении, опубликованном на сайте католической церкви в Лионе.

"Сославшись на презумпцию невиновности, он [Папа Римский Франциск] не захотел принять отставку, - говорится в документе. - Он оставил мне свободу принять решение, которое кажется мне лучшим для жизни Лионской епархии. По его предложению,... я решил ненадолго оставить дела и передать руководство епархией главному викарию Иву Баумгартену". Как отмечается в заявлении, решение вступает в силу с 19 марта.

В начале марта исправительный суд Лиона приговорил одного из влиятельнейших кардиналов страны, архиепископа Лионского Филиппа Барбарена к шести месяцам тюрьмы условно за сокрытие информации о фактах педофилии в церкви и невмешательство. После вынесения приговора Барбарен заявил о своей отставке.