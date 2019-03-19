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Ситуация вокруг ареста сейнера "Норд"

Росрыболовство не исключает провокаций, аналогичных задержанию Украиной сейнера "Норд"

Василий Соколов сказал, что силы и средства погранслужбы находятся в состоянии готовности

ТАСС, 19 марта. Подписание протокола российско-украинской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море не гарантирует, что в отношении российских рыбаков не будет совершено новых провокаций со стороны Киева, сообщил журналистам во вторник заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов.

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В феврале Россия подтвердила подписание протокола российско-украинской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море и согласование лимитов вылова рыбы. Как сообщил Соколов, позиция Росрыболовства по Азовскому морю всегда была одна - это внутренние воды двух государств, и его ресурсы необходимо использовать рационально.

"Больше всего рыбаков обеих стран [России и Украины] возмущает то, что это (задержание сейнера "Норд" - прим. ТАСС) была явно какая-то санкционированная провокация, которая привела к таким тяжелым последствиям. Никто ее не может исключить в дальнейшем. Да, мы подписали протокол РУК (российско-украинской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море - прим. ТАСС), но это не означает, что опять не будет совершена новая провокация, поэтому силы и средства погранслужбы [пребывают] в готовности", - сказал Соколов.

По его словам, ситуация осложнилась после задержания в 2018 году российского сейнера "Норд" с экипажем из 10 граждан РФ. Он также добавил, что соглашение по Азовскому морю сейчас работает формально.

В декабре 2018 года Киев окончательно законодательно оформил разрыв Договора о дружбе и сотрудничестве с Россией от 1997 года. Как отмечают эксперты, это фактически разрушило целую систему базировавшихся на нем двусторонних договоров и соглашений, в том числе Договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 2003 года. Этот документ признает воды Азовского моря внутренними водами обеих стран.

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УкраинаРоссияСитуация вокруг ареста сейнера "Норд"
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