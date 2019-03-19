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В совет по изданию "Православной энциклопедии" вошли министр науки и глава РАН

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил надежду на плодотворное сотрудничество с Михаилом Котюковым и Александром Сергеевым

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков и президент РАН Александр Сергеев вошли в наблюдательный совет по изданию "Православной энциклопедии". Об этом Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил во вторник на совместном заседании советов по изданию "Православной энциклопедии" в храме Христа Спасителя.

"Открывая наше традиционное уже 31-е по счету совместное заседание нашего совета, хотелось бы представить новых членов нашего совета. Это министр науки и образования Михаил Котюков и президент РАН Александр Сергеев. Мы приветствуем новых членов и надеемся на плодотворное сотрудничество", - сказал патриарх.

Совместное заседание наблюдательного, попечительского и общественного советов по изданию "Православной энциклопедии" состоялось в храме Христа Спасителя во вторник. Его возглавили Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, председатель Госдумы Вячеслав Володин и мэр Москвы Сергей Собянин. Издание энциклопедии проводится специально созданным для этого Церковно-научным центром Русской православной церкви "Православная энциклопедия".

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Володин, Вячеслав ВикторовичСобянин, Сергей СеменовичРоссияКотюков, Михаил МихайловичКирилл (патриарх)Сергеев, Александр Михайлович
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