В совет по изданию "Православной энциклопедии" вошли министр науки и глава РАН

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков и президент РАН Александр Сергеев вошли в наблюдательный совет по изданию "Православной энциклопедии". Об этом Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил во вторник на совместном заседании советов по изданию "Православной энциклопедии" в храме Христа Спасителя.

"Открывая наше традиционное уже 31-е по счету совместное заседание нашего совета, хотелось бы представить новых членов нашего совета. Это министр науки и образования Михаил Котюков и президент РАН Александр Сергеев. Мы приветствуем новых членов и надеемся на плодотворное сотрудничество", - сказал патриарх.

Совместное заседание наблюдательного, попечительского и общественного советов по изданию "Православной энциклопедии" состоялось в храме Христа Спасителя во вторник. Его возглавили Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, председатель Госдумы Вячеслав Володин и мэр Москвы Сергей Собянин. Издание энциклопедии проводится специально созданным для этого Церковно-научным центром Русской православной церкви "Православная энциклопедия".