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Росздравнадзор запустит обновленную базу сведений о побочных эффектах лекарств 1 апреля

База сможет автоматически принимать сообщения из российских и зарубежных программных ресурсов по фармаконадзору, а также поддерживать информационный обмен с ВОЗ

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Обновленная база сведений о побочных действиях лекарственных препаратов "Фармаконадзор" будет запущена 1 апреля, сообщила во вторник пресс-служба Росздравнадзора.

"Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения объявляет о запуске с 1 апреля 2019 года обновленной базы "Фармаконадзор" <...> Новая национальная база нежелательных реакций основана на международном формате Совета по гармонизации ICH E2B (R3)", - говорится в сообщении.

База после обновления сможет автоматически принимать сообщения из российских и зарубежных программных ресурсов по фармаконадзору, а также поддерживать информационный обмен со Всемирной организацией здравоохранения в рамках программы международного мониторинга безопасности лекарственных средств, следует из сообщения. Кроме того, в нее будет интегрирован русский перевод международного словаря регуляторной информации о лекарственных препаратах для медицинского применения MedDra.

Согласно данным Росздравнадзора, пользователи могут вносить в базу сведения о выявленных случаях нежелательных реакций и случаях неэффективности при применении лекарственных препаратов.

Возможность регистрировать неблагоприятные побочные эффекты пользователи получили в конце 2008 года. Руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко в октябре 2018 года заявлял, что база насчитывает более 170 тыс. сообщений, ежегодно пользователи оставляют около 30 тыс. сообщений.

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