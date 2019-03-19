Японцы попросят Папу Римского погасить пламя, которое горело со времен Хиросимы

ТОКИО, 19 марта. /ТАСС/. Группа японских активистов намерена в марте посетить Ватикан и попросить Папу Римского Франциска погасить пламя, которое горело со времен ядерной бомбардировки Хиросимы. Об этом сообщает газета The Asahi Shimbun.

В августе 1945 года житель префектуры Фукуока Тацуо Ямамото приехал в Хиросиму, чтобы найти останки своего погибшего при бомбардировке родственника. Он не нашел, а в память о произошедшем решил зажечь лампаду от углей, оставшихся на пепелище. После возвращения домой Ямамото продолжил поддерживать пламя, которое с годами стало символом военных событий.

"Поначалу мне было тяжело смотреть на этот огонь, но затем я поняла его значимость. Погасив огонь, мы сможем передать наше послание о мире. Надеюсь, нам удастся помолиться с Папой Франциском о том, чтобы подобные людские мучения никогда больше не повторялись", - заявила организатор паломничества Тиюми Синкай, отец которой пережил ядерную бомбардировку Нагасаки.

По мнению Синкай, на протяжении десятилетий это пламя символизировало страдания людей, жизни которых забрала война. Оно также олицетворяло невозможность прощения американцев, сбросивших ядерные бомбы на японские города. Активистка рассчитывает, что понтифик поймет ее намерения и согласится задуть пламя во время общей аудиенции с верующими. В поездке примут участие потомки жертв трагедии, учащиеся японских школ, а также представители Международной кампании по запрещению ядерного оружия.

Самолет ВВС США B-29 Enola Gay 6 августа 1945 года сбросил на японский город Хиросима атомную бомбу эквивалентом от 13 до 18 килотонн тротила. Через три дня США сбросили атомную бомбу на город Нагасаки. Общее число погибших составило от 90 тыс. до 166 тыс. человек в Хиросиме и от 60 тыс. до 80 тыс. человек - в Нагасаки.