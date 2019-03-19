Для развития сел Ставрополья необходимо около 21 млрд рублей

СТАВРОПОЛЬ, 19 марта. /ТАСС/. Программа развития сельских территорий в Ставропольском крае потребует порядка 21 млрд рублей до 2024 года, такой прогноз озвучил во вторник журналистам министр сельского хозяйства края Владимир Ситников.

Как сообщалось, Минсельхоз РФ разработал проект госпрограммы комплексного развития сельских территорий, на ее финансирование может быть направлено 1,38 трлн рублей, включая 1,06 трлн рублей - из федерального бюджета.

"Потребность [финансирования мероприятий по развитию сельских территорий до 2024 года], по нашим расчетам, 21 млрд рублей. С этой суммой будем входить в федеральную программу [разработанную Минсельхозом РФ], мы прекрасно понимаем, что без инфраструктуры, хороших социальных объектов на селе ни о каких рабочих местах, развитии, речи идти не может", - сказал Ситников.

Как сообщалось, во время послания Федеральному собранию Владимир Путин заявил, что государственная программа комплексного развития сельских территорий должна заработать в России с 1 января 2020 года. Программа, разработанная Минсельхозом РФ, направлена на повышение занятости и благосостояния сельского населения, формирование комфортных условий проживания, обеспечение транспортной доступности и т.д.

В результате реализации госпрограммы к 2025 году ожидается увеличение уровня доходов сельского населения по отношению к городскому с 68% до 75%, повышение доли благоустроенного жилья с 32,6% до 50%, а также сохранение численности малых сельских населенных пунктов.

В регионах страны работала ранее и действует сейчас подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий России". По словам Ситникова, финансирование ее мероприятий в Ставропольском крае увеличилось с 300 млн рублей в 2018 году, до 500 млн рублей в 2019 году. За пять лет в рамках программы в регионе было построено 53 км газопроводов, 137 км водоводов, 24 спортивные площадки и две дороги.