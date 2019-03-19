DM: принц Гарри возьмет отпуск по уходу за ребенком

ЛОНДОН, 19 марта. /ТАСС/. Принц Гарри собирается оставить на две недели свою деятельность в качестве члена королевской семьи, в которую в том числе входит посещение официальных мероприятий и участие в благотворительных акциях. Как сообщила газета Daily Mail, он планирует провести это время со своей супругой Меган Маркл, которая ждет ребенка.

"Полагаю, что Ее Величество [королева Великобритании Елизавета II] пойдет навстречу по вопросу перерыва в исполнении его обязанностей", - приводит издание слова представителя Букингемского дворца. При этом друг принца отметил, что такое решение Гарри принял, потому что, по его словам, "так делает современный отец".

Совместный отпуск по уходу за ребенком был введен в стране в 2015 году. Он предусматривает, что женщины могут разделить обязанности по уходу за ребенком со своим партнером в течение двух недель после рождения или усыновления ребенка. Матери могут требовать до £145,18 ($192,62) в неделю в течение 13 месяцев, в свою очередь, отцы имеют право на двухнедельный отпуск. По данным правительства, этим правом в прошлом году воспользовались 2% отцов.

Согласно данным журнала Fast Company, примерное состояние принца Гарри оценивается в $25 млн. Как отмечает Daily Mail, его последней оплачиваемой работой была служба в вооруженных силах страны, которую он завершил в 2015 году. В свою очередь, Маркл, получившая известность исполнением роли Рейчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (Suits), отказалась от актерской деятельности в 2017 году.

По сведениям газеты, Меган Маркл может родить уже на следующей неделе, хотя по срокам ребенок должен появиться на свет в конце апреля. В настоящее время герцогиня Сассекская находится под наблюдением врачей. Как отмечает издание, женщины в возрасте от 35 до 39 лет находятся в зоне повышенного риска преждевременных родов, и 37-летняя Маркл входит в эту группу.