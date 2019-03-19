Путин заявил, что России нужны талантливые и мотивированные на интересную работу люди

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что новые перспективы, открывающиеся для победителей конкурса "Лидеры России", будут полезны и им самим, и управленческим структурам.

"Мне очень приятно отметить, что в этом году у нас рекордное число заявок на этот конкурс - 227 тыс., 300 финалистов, все финалисты получат по 1 млн рублей", - сказал глава государства на встрече с победителями конкурса "Лидеры России". Путин напомнил, что "победители - 104 человека - получат, кроме денежного вознаграждения, еще и наставников - людей очень опытных, с большим опытом работы, доказавших свою состоятельность результатами своего труда, результатами своей жизни". "Поэтому вам будет интересно", - обратился президент к победителям конкурса.

Он надеется, что новые перспективы будут "не только интересны, но и полезны для различного рода деятельности - это и социальная сфера, и бизнес, и государственная, муниципальная служба". "Практика предыдущих мероприятий подобного рода показывает, что это имеет смысл и для различных уровней управления, для различных сфер деятельности, и для тех, кто принимает участие в этих мероприятиях", - заметил Путин.

По его оценке, конкурс "Лидеры России" становится все более престижным и интересным. При этом власти проводят "и другие мероприятия, связанные с поиском талантливых, мотивированных на интересную работу людей, людей молодых, перспективных", добавил президент.

Второй конкурс "Лидеры России" стартовал 10 октября 2018 года. Более 227 тыс. человек подали заявки для регистрации. В этом году конкурс впервые стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран. В очные полуфиналы прошли более 3,3 тыс. человек, в том числе 18 участников из-за рубежа, которые представляли Азербайджан, Белоруссию, Казахстан и Украину.

Финалистов оценивали, в частности, по таким критериям, как лидерство, нацеленность на результат, стратегическое мышление, умение работать в команде, инновационность, социальная ответственность. Задания для финалистов были основаны на реальных ситуациях и представлены компаниями - партнерами конкурса. По итогам всех испытаний было отобрано 300 финалистов. Более 100 человек стали победителями.