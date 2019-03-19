Свыше 9 тыс. томов "Православной энциклопедии" поставлено в библиотеки Москвы в 2018 году

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Более 9 тыс. томов "Православной энциклопедии" было поставлено в 2018 году в столичные библиотеки, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во вторник на совместном заседании наблюдательного, попечительского и общественного советов по изданию "Православной энциклопедии".

"Правительство Москвы в 2018 году продолжило комплектацию городских и школьных библиотек новыми томами энциклопедии. Всего было закуплено более 9 тыс. экземпляров издания", - сказал Собянин, являющийся председателем попечительского совета по изданию энциклопедии.

Кроме того, по его словам, город в прошлом году продолжил помогать телепрограмме "Православная энциклопедия", которая выходит на телеканале ТВЦ.

"В 2018 было создано 50 передач, и в этом году мы активно продолжим эту работу", - пообещал мэр Москвы.

Он также выразил благодарность всем, кто работает над подготовкой новых томов "Православной энциклопедии", а также тем, кто вносит пожертвования на ее издание.