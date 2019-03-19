В Новгородской области создадут медицинский центр стоимостью более 2 млрд рублей

ТАСС, 19 марта. Власти Новгородской области направят более 2 млрд рублей на создание федерального медицинского центра на базе Валдайской ЦРБ. Благодаря открытию учреждения жители региона, которые раньше были вынуждены по федеральным квотам ездить в Москву и Санкт-Петербург, смогут получить лечение, не выезжая за пределы области, сообщил во вторник журналистам губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

"По моей просьбе, поддержанной Федеральным медико-биологическим агентством, принято решение, <...> что межрайонная больница появится в Валдае. Новгородцы, которые раньше должны были по федеральным квотам ездить в Москву и Санкт-Петербург, смогут получить лечение, не выезжая за пределы области. Это будет серьезный центр, который будет пользоваться спросом и у соседних областей. Планируется, что это произойдет в 2020-2021 годах", - приводит слова губернатора пресс-служба правительства Новгородской области.

По словам главы региона, основные преимущества появления медицинского центра федерального уровня в Валдае заключаются в том, что новое учреждение будет работать по федеральным стандартам и за счет этого будет расширен перечень предоставления услуг. Дополнительно к работе с пациентами будут привлечены около 250 специалистов, а в развитие центра будет вложено более 2 млрд рублей. Как пояснили ТАСС в пресс-службе регионального правительства, это средства федерального и областного бюджетов.

По словам министра здравоохранения области Антонины Саволюк, после открытия федерального медцентра, жители региона смогут получать помощь на федеральном уровне, "начиная от амбулаторно-поликлинического звена и заканчивая высокотехнологичной".