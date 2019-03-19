Комитет Думы поддержал законопроект, разрешающий людям с ВИЧ усыновлять детей

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Профильный комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей на заседании во вторник рекомендовал принять в первом чтении правительственный законопроект, позволяющий людям, инфицированным вирусом иммунодефицита человека или вирусом гепатита С, усыновлять детей, которые в силу сложившихся семейных обстоятельств проживает с ними. Инициатива была внесена на рассмотрение палаты в декабре 2018 года.

Законопроект разработан во исполнение постановления Конституционного суда (КС) России от 20 июня 2018 года, который счел неконституционной норму, не позволяющую людям с ВИЧ или вирусом гепатита C усыновить ребенка, который в силу уже сложившихся семейных обстоятельств проживает с ними. Согласно этой норме, усыновителями по состоянию здоровья не могут быть лица, страдающие заболеваниями, внесенными в утвержденный правительством перечень.

Как отмечали ранее в кабмине, эта норма исключает возможность учитывать обстоятельства, когда ребенок уже проживает в семье гражданина, который хочет его усыновить, а усыновление "позволяет лишь юридически оформить сложившиеся между ними отношения родителя и ребенка, не увеличивая риски для его здоровья".

"Законопроектом предлагается внести в Семейный кодекс изменение, согласно которому суд при вынесении решения об усыновлении ребенка с учетом его интересов и заслуживающих внимания обстоятельств вправе отступить от положения, установленного подпунктом 6 пункта 1 статьи 127 Семейного кодекса, в случаях, когда лицо, желающее усыновить ребенка и проживающее с ним в силу уже сложившихся обстоятельств, имеет указанные в перечне заболевания", - говорится в пояснительной записке к документу.

Предлагаемый законопроект касается всех заболеваний из данного перечня, а не только ВИЧ-инфекции и вируса гепатита C, подчеркивают разработчики.