Артековцы предложат Путину объявить 2020 год Годом детской дипломатии

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 марта. /ТАСС/. Подавляющее большинство артековцев проголосовало на прошедшем 16 марта детском референдуме за объявление 2020 года Годом детской дипломатии. По результатам референдума готовится обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой поддержать инициативу артековцев, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе международного детского центра "Артек".

"16 марта артековцы приняли участие в референдуме, на котором выносился вопрос об объявлении 2020 года Годом детской дипломатии в России. Абсолютное большинство, 2923 артековца, поддержали инициативу объявления развития детской дипломатии в России", - сообщили в пресс-службе и добавили, что официальные итоги голосования были подведены в понедельник вечером.

Ранее пресс-служба "Артека" сообщала, что голосование прошло на четырех участках. Были напечатаны бюллетени, устроены информационные стенды, кабинки и урны для голосования, организована счетная комиссия из числа детей и вожатых для фиксации результатов референдума.

Детский референдум в "Артеке" - это традиционное мероприятие, которым детский центр отмечает годовщину крымского голосования 2014 года о воссоединении полуострова с Россией. Референдум не только напоминает об историческом событии, но и является школой гражданственности, в ходе которой дети изучают основы демократических процедур. Первый детский референдум был проведен в МДЦ в 2016 году. Основанный в 1925 году "Артек" - в прошлом самый знаменитый пионерский лагерь СССР.