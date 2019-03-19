Арестованному украинскому моряку в Москве сделали операцию на руке

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Украинскому моряку Василию Сороке, раненному во время инцидента в Керченском проливе, в понедельник сделали операцию на руке. Об этом ТАСС во вторник сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.

"Раненого Василия Сороку прооперировали в больнице имени Пирогова в Москве. Сведения подтверждаются Карпачевой Ниной Ивановной (вице-президент Европейского института омбудсмена) и больницей. Надеемся, что рука будет спасена, функции восстановятся в полном объеме", - сказал он.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова уточнила, что Сороке "успешно провели операцию на кисти руки по удалению мелких осколков". "В течение этой недели его будут отвозить на перевязку. Необходимые лекарственные препараты предоставляются в полном объеме", - написала она на своей странице в Instagram.