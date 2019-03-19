Путин указал на необходимость развивать транспортные артерии в Крыму

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что с введением в строй железнодорожной части Крымского моста на полуострове потребуется и активное развитие инфраструктуры, чтобы усилить положительный экономический эффект.

"Это [открытие железнодорожной части Крымского моста] должно дать сразу хороший синергетический эффект. Просто железка через мост пришла и все - этого не достаточно, нужно, чтобы она расходилась по полуострову как следует и эффективно работала вместе с другими составляющими транспортной артерии, в том числе и с шоссейными дорогами, с автомобильными", - указал глава государства на встрече с победителями конкурса "Лидеры России". С одним из них Путин обсудил развитие инфраструктуры в Крыму.

По мнению Путина, в Крыму "нужно посмотреть, как выстроена вся логистика, все железнодорожное сообщение и как это совместить с автомобильными дорогами так, чтобы все логично развивалось". Для примера президент привел электросети Крыма: "Когда мы энергомост построили из Тамани на полуостров, тогда выяснилось, что сетевого хозяйства там [в Крыму] совершенно недостаточно, оно развивалось в прежние десятилетия совсем по-другому, потому что с другой стороны приходило электричество".

Глава государства напомнил, что в прежние годы в Крыму вырабатывалось недостаточное количество электроэнергии, "а основные поставки шли с севера и оттуда были налажены соответствующие линии передач". "Когда основной объем пришел из Тамани - это 850 МВт - тогда выяснилось, что нужны линии передач оттуда, они должны оттуда начинаться", - отметил Путин.

На его взгляд, аналогичным образом дела обстоят и с планами развития транспортной инфраструктуры. Он добавил, что Министерство транспорта работает на этом направлении, но и специалисты в Крыму должны участвовать в этой работе.