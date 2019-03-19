Мединский: статьи "Православной энциклопедии" в интернете популярнее статей ученых

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что внимание к выложенным на национальном портале История.рф статьям "Православной энциклопедии" превышает запрос на исторические статьи светских ученых. Это мнение он высказал на совместном заседании советов по изданию "Православной энциклопедии" в храме Христа Спасителя во вторник.

"По нашему соглашению с центром "Православная энциклопедия", у которого хороший сайт, мы наиболее интересные статьи, несколько тысяч статей, выкладываем на национальном портале История.рф. То внимание, это десятки тысяч просмотров каждый месяц, доказывает - а это абсолютно светское искусство - что эта информация востребована и учителями, и учениками для подготовки к экзаменам. То есть они смотрятся активнее, чем обычные исторические статьи, которые готовятся светскими учеными по тем или иным вопросам", - сказал министр.

По словам Мединского, подобное внимание говорит о том, что "Православная энциклопедия" носит совершенно не церковный характер, а общекультурный и просветительский".

Совместное заседание Наблюдательного, Попечительского и Общественного советов по изданию "Православной энциклопедии" и презентация ее алфавитных томов - с 49-го по 52-й, содержащих статьи в разделах букв "Н" и "О" - за 2018 год состоялись в храме Христа Спасителя во вторник. Его возглавили Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, председатель Госдумы Вячеслав Володин и мэр Москвы Сергей Собянин, министр культуры Владимир Мединский принял участие в заседании. Издание энциклопедии проводится специально созданным для этого Церковно-научным центром Русской православной церкви "Православная энциклопедия".