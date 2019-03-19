Население Севастополя выросло на 15% за пять лет в составе России

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"На 15% за пять лет численность населения города выросла", - сказал Овсянников.

По данным городского департамента здравоохранения, численность населения Севастополя на 1 января 2019 года составила 443,1 тыс. человек. По сравнению с 2018 годом рост населения составил 6449 человек. "По итогам 2018 года Севастополь вошел в пятерку лидеров по приросту населения среди субъектов РФ", - отметили в департаменте.

Как уточнили в департаменте, младенческая смертность за пять лет сократилась вдвое, снижается смертность от болезней. Однако снижается и рождаемость в городе: если в 2014-2016 годах число новорожденных выросло с 4,88 тыс. до 5,35 тыс. за год, то по итогам 2018 года составило 4,5 тыс. Ранее сообщалось, что прирост населения в городе происходит благодаря тому, что в Севастополь переезжают люди из других регионов РФ и из-за рубежа.