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Население Севастополя выросло на 15% за пять лет в составе России

По данным городского департамента здравоохранения, численность населения Севастополя на начало года составила 443,1 тыс. человек

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Численность населения города Севастополя с 2014 года выросла на 15%, сообщил во вторник журналистам губернатор Дмитрий Овсянников.

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"На 15% за пять лет численность населения города выросла", - сказал Овсянников.

По данным городского департамента здравоохранения, численность населения Севастополя на 1 января 2019 года составила 443,1 тыс. человек. По сравнению с 2018 годом рост населения составил 6449 человек. "По итогам 2018 года Севастополь вошел в пятерку лидеров по приросту населения среди субъектов РФ", - отметили в департаменте.

Как уточнили в департаменте, младенческая смертность за пять лет сократилась вдвое, снижается смертность от болезней. Однако снижается и рождаемость в городе: если в 2014-2016 годах число новорожденных выросло с 4,88 тыс. до 5,35 тыс. за год, то по итогам 2018 года составило 4,5 тыс. Ранее сообщалось, что прирост населения в городе происходит благодаря тому, что в Севастополь переезжают люди из других регионов РФ и из-за рубежа.

Теги
РоссияОвсянников, Дмитрий ВладимировичСевастополь
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