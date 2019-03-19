Все под контролем. Путин призвал прокуроров следить за нацпроектами и соблюдением прав

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Вопросы контроля за целевым расходованием средств на национальные проекты, соблюдение прав бизнеса при его взаимодействии с государством, а также соблюдение прав граждан, прежде всего, в социальной сфере, стали главными темами, которые поднял во вторник президент РФ Владимир Путин на коллегии Генпрокуратуры. Этим заседанием он завершил серию из итоговых совещаний четырех силовых ведомств (Минобороны, МВД, ФСБ, Генпрокуратура), которые традиционно проводит каждый год.
Глава государства выслушал доклад генпрокурора Юрия Чайки, который отчитался об основных показателях работы его ведомства за прошлый год, а также поставил перед подчиненными задачи в тех областях, внимание на которые обратил президент.
Нацпроекты в поле особого внимания
Путин начал свое выступление с темы нацпроектов. Он потребовал от прокуроров тщательно следить за тем, как используются выделяемые здесь деньги.
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"На эти программы направляются значительные, если не сказать беспрецедентно большие ресурсы. Они должны быть израсходованы адресно, рационально, приносить результаты, ожидаемые обществом, - указал Путин. - Прошу в рамках вашей компетенции тщательно за этим следить".
Президент напомнил и о предстоящей ревизии всех актов в сфере надзора и контроля. "От архаизмов, от всего, что тормозит развитие, нужно самым решительным образом избавляться, - подчеркнул он. - Но нужно это делать, безусловно, в высшей степени аккуратно".
Законы должны работать
Глава государства напомнил о том, как в 1990-е годы "принималось огромное количество приятных для уха обывателей нормативных актов и более половины не могло быть исполнено в силу очень тяжелого финансового и экономического положения в стране". "Что это означало? Надувательство людей, просто обман!" - подчеркнул он.
В этой связи он отметил, что "в том числе и Генеральная прокуратура должна обобщать все имеющиеся подобные моменты в жизни общества, выходить с предложениями в правительство, в администрацию президента, в Федеральное собрание и показывать, что такая-то норма не работает, или невозможно ее исполнить". По его словам, в подобных случаях "президент, правительство, Федеральное собрание публично должны менять эту норму закона или отменять". "Если нужно принимать так называемые непопулярные, но необходимые решения, значит, нужно выходить к людям, ясно, публично излагать свою позицию и на основе честного диалога с гражданами принимать соответствующие решения", - добавил Путин.
"Мусорная реформа": голос граждан
Продолжая тему нацпроектов, Путин напомнил о проблемах, связанных с вывозом твердых коммунальных отходов и их последующей переработкой. Президент поручил Генпрокуратуре обязательно рассматривать все обращения граждан на этот счет.
"Сейчас мы переходим на новые стандарты в этой сфере, нужно внимательно за этим смотреть. Речь идет о наведении порядка в сфере обращения с коммунальными отходами, оперативной реакции на несанкционированные свалки, - заявил он. - Все обращения граждан должны обязательно рассматриваться самым тщательным образом, вести к принятию конкретных мер".
Мера пресечения должна быть соразмерна нарушению
Путин отметил, что помещение обвиняемых под стражу должно быть обусловлено тяжестью преступления.
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"Должны строго соблюдаться требования уголовно-процессуального законодательства о разумных сроках уголовного судопроизводства, а избрание такой меры пресечения, как содержание под стражей, соответствовать тяжести предъявляемого обвинения, а не просто делать это для создания условий, как полагают некоторые работники следствия, для более качественного, как им кажется, расследования", - заявил глава государства.
Президент также призвал Генпрокуратуру держать в поле постоянного внимания положение дел в уголовно- исправительной системе. По его словам, вместе с коллегами из ФСИН, уполномоченными по правам человека в регионах, представителями правозащитных организаций прокуроры обязаны усилить надзор за условиями, в которых оказываются люди, лишенные свободы, и добиваться строгого соблюдения современных условий содержания и медобслуживания.
Социальная сфера
Одним из важнейших направлений деятельности Генпрокуратуры Путин назвал контроль за соблюдением социальных прав. Так, он потребовал жестко реагировать на несвоевременные выплаты пенсий, на нарушения при льготном обеспечении лекарствами, в вопросах обеспечения занятости, особенно молодежи и людей предпенсионного возраста. "Прошу также принципиально подходить к соблюдению законодательства при поддержке семьи, реализации материнского капитала, предоставления жилья сиротам", - заявил он.
Отчет генпрокурора
В своем докладе Чайка потребовал от подчиненных жестко реагировать на нарушения работодателями прав россиян предпенсионного возраста. Он отметил, что в 2018 году прокурорами было пресечено более 4 млн нарушений, многие из которых касались обеспечения законности в сфере оплаты труда. В результате работы прокуроров в прошлом году было погашено 26 млрд рублей долгов по зарплате 500 тысячам работников. При этом он поручил подчиненным оперативно реагировать на сигналы о нарушениях при начислении пенсий и доплат пенсионерам, инвалидам и многодетным семьям.
Чайка упомянул и другие сферы, проблемы в которых зачастую вызывают большой общественный резонанс. Так, он потребовал жестко реагировать на незаконное завышение коммунальных тарифов, в том числе сборы за вывоз твердых бытовых отходов, "жесткой хваткой держать нерадивых строителей долевого жилья", бороться с давлением правоохранительных органов на бизнес. Генпрокурор также заверил, что после поручения президента Генпрокуратура совместно с Верховным судом разберется "со всеми случаями длительного содержания под стражей бизнесменов, обоснованностью их привлечения к уголовной ответственности по прекращенным делам экономической направленности".
Говоря о нацпроектах, Чайка сообщил, что подписал специальный приказ об организации надзора за расходованием средств, выделенных на эти цели. Генпрокурор подчеркнул, что посягательства на государственные финансовые ресурсы должны получать жесткую оценку прокуроров. "Для этого шире используйте положительно зарекомендовавшую себя практику взаимодействия прокуроров с сотрудниками ФСБ. Объединение наших усилий, в том числе в ходе общенадзорных проверок, повышает их результативность", - сказал генпрокурор.