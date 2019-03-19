Все под контролем. Путин призвал прокуроров следить за нацпроектами и соблюдением прав

Президент России на заседании коллегии Генпрокуратуры, в частности, обсудил вопросы контроля за расходованием средств на нацпроекты, а также соблюдение прав граждан в социальной сфере

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Вопросы контроля за целевым расходованием средств на национальные проекты, соблюдение прав бизнеса при его взаимодействии с государством, а также соблюдение прав граждан, прежде всего, в социальной сфере, стали главными темами, которые поднял во вторник президент РФ Владимир Путин на коллегии Генпрокуратуры. Этим заседанием он завершил серию из итоговых совещаний четырех силовых ведомств (Минобороны, МВД, ФСБ, Генпрокуратура), которые традиционно проводит каждый год. Глава государства выслушал доклад генпрокурора Юрия Чайки, который отчитался об основных показателях работы его ведомства за прошлый год, а также поставил перед подчиненными задачи в тех областях, внимание на которые обратил президент. Нацпроекты в поле особого внимания Путин начал свое выступление с темы нацпроектов. Он потребовал от прокуроров тщательно следить за тем, как используются выделяемые здесь деньги.

"На эти программы направляются значительные, если не сказать беспрецедентно большие ресурсы. Они должны быть израсходованы адресно, рационально, приносить результаты, ожидаемые обществом, - указал Путин. - Прошу в рамках вашей компетенции тщательно за этим следить". Президент напомнил и о предстоящей ревизии всех актов в сфере надзора и контроля. "От архаизмов, от всего, что тормозит развитие, нужно самым решительным образом избавляться, - подчеркнул он. - Но нужно это делать, безусловно, в высшей степени аккуратно". Законы должны работать Глава государства напомнил о том, как в 1990-е годы "принималось огромное количество приятных для уха обывателей нормативных актов и более половины не могло быть исполнено в силу очень тяжелого финансового и экономического положения в стране". "Что это означало? Надувательство людей, просто обман!" - подчеркнул он. В этой связи он отметил, что "в том числе и Генеральная прокуратура должна обобщать все имеющиеся подобные моменты в жизни общества, выходить с предложениями в правительство, в администрацию президента, в Федеральное собрание и показывать, что такая-то норма не работает, или невозможно ее исполнить". По его словам, в подобных случаях "президент, правительство, Федеральное собрание публично должны менять эту норму закона или отменять". "Если нужно принимать так называемые непопулярные, но необходимые решения, значит, нужно выходить к людям, ясно, публично излагать свою позицию и на основе честного диалога с гражданами принимать соответствующие решения", - добавил Путин. "Мусорная реформа": голос граждан Продолжая тему нацпроектов, Путин напомнил о проблемах, связанных с вывозом твердых коммунальных отходов и их последующей переработкой. Президент поручил Генпрокуратуре обязательно рассматривать все обращения граждан на этот счет. "Сейчас мы переходим на новые стандарты в этой сфере, нужно внимательно за этим смотреть. Речь идет о наведении порядка в сфере обращения с коммунальными отходами, оперативной реакции на несанкционированные свалки, - заявил он. - Все обращения граждан должны обязательно рассматриваться самым тщательным образом, вести к принятию конкретных мер". Мера пресечения должна быть соразмерна нарушению Путин отметил, что помещение обвиняемых под стражу должно быть обусловлено тяжестью преступления.