В РАНХиГС связали назначение Текслера с эффективностью программы подготовки резерва кадров

Президент России Владимир Путин во вторник принял отставку губернатора Бориса Дубровского и назначил и.о. главы региона первого заместителя министра энергетики РФ Алексея Текслера.

"Я очень рад, что наши выпускники востребованы президентом и назначаются на такие высокие должности. Я желаю от всей души Алексею [Текслеру] удачи", - сказал Комиссаров ТАСС.

По его словам, данное назначение подтверждает, что созданные механизмы отбора и подготовки высших управленцев "являются эффективными и востребованными".