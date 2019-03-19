В РАНХиГС связали назначение Текслера с эффективностью программы подготовки резерва кадров

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Руководитель Высшей школы госуправления, проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров назвал назначение Алексея Текслера исполняющим обязанности главы Челябинской области подтверждением эффективности программы подготовки кадрового резерва. Текслер был слушателем первого потока программы развития кадрового управленческого резерва, созданного на базе Высшей школы государственного управления РАНХиГС.
Президент России Владимир Путин во вторник принял отставку губернатора Бориса Дубровского и назначил и.о. главы региона первого заместителя министра энергетики РФ Алексея Текслера.
"Я очень рад, что наши выпускники востребованы президентом и назначаются на такие высокие должности. Я желаю от всей души Алексею [Текслеру] удачи", - сказал Комиссаров ТАСС.
По его словам, данное назначение подтверждает, что созданные механизмы отбора и подготовки высших управленцев "являются эффективными и востребованными".