Развитие муниципалитетов обсудят на форуме "Арктика - территория диалога" в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 марта. /ТАСС/. Перспективы социально-общественного развития муниципалитетов в Арктической зоне РФ, повышение качества жизни населения и новые инфраструктурные проекты обсудят эксперты на форуме "Арктика - территория диалога", который пройдет в Санкт-Петербурге 9-10 апреля, сообщают организаторы форума.

В сообщении отмечается, что дискуссия пройдет в рамках отдельного мероприятия главного форума и будет называться "II Форум арктических муниципалитетов". "Участники мероприятия обсудят проблематику развития сельских и городских муниципальных образований Арктической зоны в соответствии с национальной государственной и региональной стратегическими программами, повышения качества жизни населения, меры поддержки, обмена лучшими практиками, участия жителей региона в инфраструктурных проектах", - отмечают организаторы.

Кроме того, в рамках мероприятия планируют обсудить развитие предпринимательства в сельских территориях Арктической зоны. Ожидается, что спикерами форума станут заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков, министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев, а участниками будут руководители сельских и городских муниципальных образований в Арктической зоне.

Форум "Арктика - территория диалога" проходит с 2010 года. В этом году главная тема форума будет звучать как "Арктика. Океан возможностей". Организатором форума является фонд "Росконгресс". Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.