Представитель ОБСЕ назвал закон о борьбе с ложными новостями ограничением свободы слова

ВЕНА, 19 марта. /ТАСС/. Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность, что российские законы о борьбе с ложными новостями и о блокировке в интернете материалов, оскорбляющих институты власти РФ, ограничат свободу слова в интернете в России.

"Эти законы несут большие ограничения и цензуру для интернет-журналистики и свободы слова в интернете. Определения о якобы оскорбительном содержании смутно сформулированы и повлияют на свободу слова, - утверждается в завлении Дезира. - Я еще раз выражаю властям Российской Федерации свою обеспокоенность по поводу принятия законов, которые наделяют государственные регулирующие органы дополнительными полномочиями по ограничению свободы выражения в интернете".

18 марта 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о блокировке фейковых новостей, а также закон, предусматривающий блокировку в интернете материалов, оскорбляющих общество, государственные символы и институты власти РФ.

7 марта Госдума на пленарном заседании приняла резонансный законопроект о блокировке недостоверных и искажающих факты новостей, а также резонансный законопроект о блокировке в интернете материалов, оскорбляющих общество, государственные символы и институты власти РФ. Представитель ОБСЕ тогда также выразил обеспокоенность новыми закоными, которые, по его словам, станут чрезмерным вмешательством и ограничением свободы слова и свободы СМИ.