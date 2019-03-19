Мальчик в Подмосковье, который якобы остался с мертвой бабушкой, помещен в приют

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Данные о том, что мальчик в Подмосковье якобы провел несколько дней в квартире с умершей бабушкой в деревне Ликино Одинцовского городского округа Московской области, не подтвердились, однако за ребенком пока некому ухаживать, и он временно передан в приют, сообщает во вторник пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в Подмосковье Ксении Мишоновой.

Ранее сообщалось, что Следственный отдел по Одинцово ГСУ СК проверяет информацию о 6-летнем мальчике, который якобы провел два дня в квартире с телом своей умершей бабушки. Проверке подлежат условия проживания ребенка в семье, опрашиваются родственники и соседи. По результатам будет принято процессуальное решение.

"Сейчас малыш временно находится в подмосковном учреждении для детей-сирот по просьбе мамы, поскольку из-за проблем со здоровьем она не может заботиться о нем, а отец задержан по подозрению в убийстве. В настоящее время решается вопрос об оказании матери медицинской помощи, и о том, смогут ли родственники взять мальчика к себе, или он будет передан в замещающую семью", - приводятся в сообщении слова Мишоновой.

По данным омбудсмена, информация о том, что ребенок несколько дней провел с мертвой бабушкой один в квартире, не соответствует действительности.

"По данным комиссии по делам несовершеннолетних, он был с родителями, - сказала Мишонова. - По данным комиссии по делам несовершеннолетних, семья была полной, неблагополучной. Ребенок посещал детский сад. Будем следить за развитием ситуации и за дальнейшей судьбой мальчика".