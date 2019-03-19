Школьники на олимпиаде НТИ отредактируют геном и разработают систему предотвращения ДТП

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Школьники из почти 40 регионов РФ в финале олимпиады Национальной технологической инициативы (НТИ) в Московском физико-техническом институте займутся машинным обучением, редактированием генома и проектированием системы слежения за водителем, предотвращающей ДТП. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Состязания пройдут по трем профилям: "Инженерные биологические системы: редактирование генома", "Нейротехнологии" и "Большие данные и машинное обучение".

"Финалисты … применят на практике современные технологии CRISPR/CAS и секвенирование (определение аминокислотной или нуклеотидной последовательности биополимеров - прим. ТАСС) . Эти методики широко используются в медицинской и лабораторной диагностике, при разработке генно-инженерных конструкций и в криминалистике. Программисты … займутся темой reinforcement learning (обучение с подкреплением), это один из самых сложных и перспективных разделов машинного обучения - именно он использовался при создании, например, Alpha Go", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что команды нейротехнологов будут проектировать системы, которые следят за водителем, чтобы не пропустить первые признаки засыпания и "разбудить его, не дав попасть в аварию".

По словам проректора по учебной работе и довузовской подготовки МФТИ Артема Воронова, профильные направления соответствуют приоритетам вуза.

"В нашем Центре НТИ по искусственному интеллекту ведущие ученые работают над прорывными решениями, которые уже находят применение в высокотехнологичных компаниях. Мы открываем двери для финалистов олимпиады и подводим школьников к реальным технологическим вызовам НТИ. Будем рады видеть ребят в числе студентов МФТИ, а в будущем - в составе команд наших ведущих лабораторий", - цитирует пресс-служба Воронова.

В олимпиаде принимает участие более 130 школьников из 39 регионов. Победители получат 100 баллов по ЕГЭ по биологии, информатике, математике или химии, а также льготы при поступлении в вузы.

Об олимпиаде

Финальные этапы олимпиады НТИ начались 6 марта и продлятся до 14 апреля 2019 года, соревнования проходят в десяти городах России более чем на десяти площадках, где команды решают практические задачи, используя реальное оборудование. Задачи и возможности НТИ интегрированы в нацпроект "Наука".

Олимпиада НТИ проводится Кружковым движением НТИ, Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Российской венчурной компанией (РВК) в партнерстве с крупнейшими российскими университетами и ведущими технологическими компаниями начиная с 2015 года. Суперфинал пройдет на "Острове 10-22" в Москве с 10 по 22 июля 2019 года, в нем должны принять участие 120 человек в возрасте от 14 до 20 лет.