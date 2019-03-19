Власти Ставрополья начали проверку в отношении зампреда из-за данных об уголовном деле

ПЯТИГОРСК, 19 марта. /ТАСС/. Правительство Ставрополья проводит служебную проверку в отношении зампреда краевого правительства Ирины Кувалдиной из-за данных о возбуждении уголовного дела, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе губернатора края.

В пресс-службе не пояснили в связи с чем, по каким статьям и когда возбуждено дело, официальных комментариев правоохранительных органов также пока не поступало. Ранее местные СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах региона сообщали, что Кувалдину якобы подозревают в незаконном оказании помощи в получении бюджетного финансирования для Ставропольского колледжа связи в 2017 году, когда учебное заведение возглавлял муж чиновницы Павел Кувалдин.

"По поручению губернатора Ставропольского края три недели назад была начата проверка в отношении заместителя председателя правительства края Ирины Кувалдиной, она пока не завершена. С учетом появления информации о возбуждении дела в отношении Ирины Кувалдиной глава региона поручил передать в правоохранительные органы все полученные в ходе проверки предварительные материалы. Правительство края намерено оказывать всестороннее содействие расследованию. Дальнейшие решения в отношении зампреда краевого правительства будут приниматься после появления выводов следствия", - сказали в пресс-службе.

Кувалдина работает на должности зампреда краевого правительства с 2013 года, ее комментарием ТАСС не располагает.

Ранее пресс-служба Ставропольского краевого суда сообщила, что уголовное дело в отношении Павла Кувалдина 7 марта поступило в Ленинский районный суд Ставрополя. Он обвиняется по ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"). Дело находится в производстве у судьи, следующее заседание намечено на 22 марта 2019 года. Статья УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет.

За последнее время уже три чиновника в правительстве Ставрополья лишились должностей за нарушение закона. В марте 2018 года был уволен вице-премьер Андрей Мурга, на которого позже завели уголовное дело. Ушел в отставку зампред Эркинбек Алимов, который не указал в декларации свои доходы. Также уволен первый замминистра ЖКХ Сергей Бычков.