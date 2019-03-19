На мать учениц, которые не ходят в школу в Перми без Манту, составили протокол в полиции

ПЕРМЬ,19 марта. /ТАСС/. Руководство гимназии № 3 города Перми написало заявление в полицию на родителей учениц, которых уже шесть месяцев не допускают до уроков из-за отсутствия пробы Манту, на мать школьниц составили административный протокол. Об этом ТАСС во вторник сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

"В отдел полиции Орджоникидзевского района города Перми поступило обращение из учебного заведения о том, что родители двоих учениц не выполняют требования гимназии по обучению детей. По данному факту на мать школьниц составлен административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ ("Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних"), материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних Орджоникидзевского района города Перми", - сообщили в пресс-службе.

По информации ведомства, в ходе проверки было установлено, что школа заключила с родителями учениц договор о домашнем образовании, но меры к обучению они не принимают.

По данным Telegram-канала Mash, родители отказались делать пробу Манту и своему 5-летнему сыну, которого теперь не допускают в детский сад, специальная комиссия по делам несовершеннолетних будет решать, штрафовать мать троих детей или нет.

Как сообщалось ранее, родители девятиклассницы и третьеклассницы гимназии № 3 города Перми отказались делать дочерям реакцию Манту, а предпочли более прогрессивный тест T-spot. Результаты показали - обе здоровы. Директор гимназии на основании приказа главного санитарного врача Пермского края запретил школьницам находиться в учебном заведении. Их не допускают до уроков полгода.