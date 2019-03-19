Участие в досрочной сдаче ЕГЭ примут более 35 тыс. человек

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Свыше 35 тыс. человек станут участниками досрочного этапа сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ), который начнется 20 марта и продлится до 10 апреля. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

"Более 35 тыс. человек подали заявления на участие в досрочном периоде проведения единого государственного экзамена в 2019 году. Досрочный период ЕГЭ-2019 пройдет с 20 марта по 10 апреля", - сообщила пресс-служба.

Сдать ЕГЭ в рамках досрочного этапа могут выпускники прошлых лет, а также выпускники текущего года, которые по уважительным причинам не могут принять участие в экзаменах в основные сроки. В 2019 году в досрочном периоде будут участвовать 1,3 тыс. выпускников текущего года и 173 участника с ограничениями по здоровью.

По словам главы Рособрнадзора Сергея Кравцова, к началу кампании была проделана большая подготовительная работа, проверена готовность всех экзаменационных пунктов и специалистов. "Экзамены должны пройти организованно и прозрачно, в спокойной и комфортной обстановке", - цитирует пресс-служба Кравцова.

Экзамены пройдут во всех регионах России за исключением Чукотского автономного округа. Для их организации будет задействован 321 пункт проведения экзаменов (ППЭ).

Начало кампании

Досрочный период начнется с экзамена по географии, который сдают более 900 человек, и по литературе, на который подали заявления почти 3,7 тыс. человек. Больше всего участников будут сдавать ЕГЭ по русскому языку - 16,6 тыс. человек, профильной математике - 14,1 тыс. человек и обществознанию - 13,2 тыс. человек.

При проведении досрочного этапа ЕГЭ онлайн-видеонаблюдением охвачено почти 96% аудиторий. Также во всех пунктах проведения экзаменов будет применена технология печати экзаменационных материалов в аудиториях. В Мордовии, Туве, Ивановской, Ленинградской, Московской, Смоленской, Тверской и Ярославской областях будет использоваться технология передачи экзаменационных материалов по интернету.

В проведении экзаменов в досрочный период будет задействовано почти 16 тыс. организаторов и руководителей ППЭ, 1410 членов государственных экзаменационных комиссий, 659 общественных наблюдателей, 1,2 тыс. технических специалистов.

Основной период ЕГЭ-2019 пройдет с 27 мая по 1 июля.